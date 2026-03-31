大手データサイト『オプタ』は日本代表対イングランド代表の一戦を前に、データをもとに1万回のシミュレーションを行った結果、日本が勝つ勝率は19.3%と算出されたことを発表した。過去の戦績は日本から見て1分け2敗で、直近の対戦は2010年の1-2の敗戦。アジア勢全体でも対イングランドは過去10試合で4分け6敗と勝利がない。さらにイングランドは国際Aマッチで21試合連続でゴールを奪っており、これは1910年以来の記録だとい