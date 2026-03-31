「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３１日午前１１時現在で、タウンズが「売り予想数上昇」で２位となっている。 この日の東京株式市場でタウンズは続落。同社は３０日取引終了後、２６年６月期単独業績予想について売上高を２０７億６９００万円から１５０億４８００万円（前期比１９．２％減）へ、営業利益を８３億２３００万円から４３億６８００万円（同４７．２％減）へ下方修正すると発表