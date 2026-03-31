ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信が前日終値近辺で売り買い錯綜、一時は前日比６００円程度高い水準で推移する場面があった。きょうは、前日の米ハイテク株安を受け日経平均株価は朝方に大幅続落を強いられたが、その後は先物主導で急速に下げ渋り午前１０時半過ぎに上昇に転じた。トランプ米大統領が、ホルムズ海峡の事実上封鎖解除を待たずに、イランへの軍事攻撃を終了する可能性に言及