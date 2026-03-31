滋賀銀行が切り返し急。銀行株のなかでも上昇が顕著となっている。滋賀県地盤の同行に対しては、地銀を中心に投資するありあけキャピタル（東京都中央区）が５％超を保有する大株主に名を連ねるほか、政策保有株を多く保有する地銀として注目を集めている。前週末２７日に名古屋銀行としずおかフィナンシャルグループが経営統合で基本合意したと発表し、地銀の再編機運の高まりが意識されるなかで、日銀が需給ギャップの再