・滋賀銀が切り返し急、ありあけ保有の地銀株で再編機運意識した物色意欲が顕在化 ・日経レバが前日終値近辺で強弱拮抗、トランプ発言を受けた原油市況下落と米株先物上昇で流れ変わる ・ＵＡＣＪや日軽金ＨＤが上伸、イランによる精錬所攻撃後のアルミ相場高で思惑 ・スピーは３日続伸、ＳＯＭＰＯとリフォームＤＸ事業の合弁会社設立で基本合意書締結 ・山善が地合い悪に流されず頑強、今期業績予想の増額を好感