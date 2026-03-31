白石聖、北香那、鳴海唯、木竜麻生、髙石あかり……。近年飛躍を果たした若手女性俳優を挙げてみると、彼女たちがいずれもNHKのドラマで頭角を現していることに気がつく。実際、新人俳優を輝かせるのはNHKの得意技ではある。最も顕著なのは、連続テレビ小説こと朝ドラだ。オーディションを通してヒロインを決定し、半年にわたって国民的な人気者にするという役割を長きにわたって担ってきた。 参考：『ばけばけ』“