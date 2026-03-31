JR西日本によりますと、きょう（31日）午前10時すぎ、岡山県備前市三石の山陽本線・三石駅構内で落石を知らせる警報が鳴ったため、上郡駅と吉永駅の間で運転を見合わせています。 現場で確認作業が行われています。