開催：2026.3.31会場：アメリカンファミリー・フィールド結果：[ブリュワーズ] 2 - 3 [レイズ]MLBの試合が31日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとレイズが対戦した。ブリュワーズの先発投手はカイル・ハリソン、対するレイズの先発投手はニコラス・マルティネスで試合は開始した。1回表、1番 ヤンディ・ディアス 5球目を打ってレフトスタンドへのホ