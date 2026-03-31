開催：2026.3.31会場：ブッシュ・スタジアム結果：[カージナルス] 2 - 4 [メッツ]MLBの試合が31日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとメッツが対戦した。カージナルスの先発投手はカイル・レーヒー、対するメッツの先発投手はクレイ・ホームズで試合は開始した。1回表、3番 ボー・ビシェット 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでメッツ得点 STL 0