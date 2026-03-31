開催：2026.3.31会場：ロジャーズ・センター結果：[ブルージェイズ] 5 - 14 [ロッキーズ]MLBの試合が31日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとロッキーズが対戦した。ブルージェイズの先発投手はコディ・ポンセ、対するロッキーズの先発投手は菅野智之で試合は開始した。3回表、1番 ジェイコブ・マッカーシー 4球目を打ってピッチャ&