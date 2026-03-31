TWICE（トゥワイス）のMINA（ミナ）とJEONGYEON（ジョンヨン）が、アメリカのユニバーサル・スタジオを楽しむプライベートショットを公開し、話題を集めている。 【写真・動画】TWICEミナ＆ジョンヨンの仲良しユニバーサル・スタジオショット①～③【写真】TWICEミナの美肌ショット ■TWICEミナ＆ジョンヨンが仲良くユニバーサル・スタジオデート！ 現在、北米ツアーでア