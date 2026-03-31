31日前引けの日経平均株価は4日続落。前日比65.55円（-0.13％）安の5万1820.30円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1059、値下がりは475、変わらずは36と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は95.26円の押し下げで東エレク がトップ。以下、フジクラ が48.13円、ＳＢＧ が45.73円、アドテスト が33.43円、三菱商 が24.37円と並んだ。 プラス寄与度トップ