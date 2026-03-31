31日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数742、値下がり銘柄数625と、値上がりが優勢だった。 個別ではぷらっとホーム、岡本硝子がストップ高。日本マクドナルドホールディングス、バナーズ、スターシーズ、ジョルダン、片倉コープアグリなど11銘柄は昨年来高値を更新。アルメディオ、千趣会、横田製作所、トライアイズ、ダントーホールディングスは値上が