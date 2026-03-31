31日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比13.7％増の3648億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同14.7％増の2829億円だった。 個別ではＷＴＩ原油価格連動型上場投信 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅガソリン上場投資信託 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅアルミニウム上場投資信託 が新高値。ｉシェアーズ