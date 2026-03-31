31日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数336、値下がり銘柄数195と、値上がりが優勢だった。 個別ではアミタホールディングス、タカヨシホールディングスが昨年来高値を更新。ＥｄｕＬａｂ、中村超硬、ジェイファーマ、セイワホールディングス、ジモティーは値上がり率上位に買われた。 一方、キッズスター、Ｓｃｈｏｏ、ＧＭＯプロダクトプラットフォーム、リ