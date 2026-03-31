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31日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ15104915.4 44990 ２. 日経Ｄインバ 4585841.95124 ３. 日経ブル２ 1934967.1 484.7 ４. 野村日経平均 18278 7.1 54210