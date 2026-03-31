国際卓球連盟（ITTF）は30日、2026年第14週の世界ランキングを発表した。 ■日本女子は計16人がトップ100入り 女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が1ランクを下げたものの、日本勢トップの6位。早田ひな（日本生命）が9位、伊藤美誠（スターツ）が10位をキープし、3選手がトップ10を維持している。なお、1位・孫穎莎、2位・王曼碰、3位・陳幸同（いずれも中国）と、ランキング上位は今週も変