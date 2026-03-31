タレントの中川翔子が31日までに自身のインスタグラムを更新し、夫と昨年9月に出産した双子の男児との家族ショットを披露した。「またまたまた夢を叶えてきたーーー！世界一大好きな中華天祥に双子ときたよ！」と書き出すと、愛息を抱く自身と夫、店舗スタッフの集合ショットをアップ。「新中野にある天祥は40年前わたしが0歳から、大好きな家族と何度も通う思い出のお店店内から食器、味、チャイナドレスの店員さんもす