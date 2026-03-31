しゃぶしゃぶ食べ放題・バイキングの「しゃぶ葉」（運営：すかいらーくレストランツ）は3月31日、豚肉メニューの内容変更を発表した。【画像・写真】しゃぶ葉、新たな「豚肉コース」内容・価格スペイン産豚肉の輸入一時停止に伴い、品質を維持した「豚バラ」の安定供給が困難となったとし、豚バラの提供を休止する。「変更後は、アメリカ合衆国産の『豚ロース』をご提供いたします」と伝えた。ランチコースを含む全コースの