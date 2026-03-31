お笑いタレント・ビビる大木（51）が31日までに、自身のインスタグラムを更新。24日に56歳の誕生日を迎えた、お笑いコンビ「キャイ〜ン」の天野ひろゆきを祝ったことを伝えた。大木は「先日、天野会で集まりました」と書き出し、「天野さんのお誕生日祝いも！天野会長おめでとうございます」と祝福。集合写真をアップし、「三瓶と矢部太郎のツーショットは何だか落ち着きますね」と伝えた。また集まったメンバーを「キャイ〜