『NHKニュース7』『直撃LIVE グッディ!』などに出演し、“なっちゃん”の愛称で知られるお天気キャスター・寺川奈津美（43）が、31日までに自身のインスタグラムを更新。公園でけがしたと報告し、状況をつづった。【写真】“顔面強打”寺川奈津美、その後のけがの状況投稿で「桜爛漫の中、まさかのダウンして点滴へ…。熱ではなく、公園で滑り台を駆け上がった先の柵にゴン。見事なたんこぶ爆誕した43歳です。（数時間後にひい