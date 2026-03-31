吉田知那美カーリング女子で五輪2大会連続メダルのロコ・ソラーレのサード、吉田知那美（34）が31日、チームの公式ホームページで退団を発表した。関係者によると現役は続行し、各国の選手でチームを編成する海外のプロリーグ「ロックリーグ」などで活動していく。ロコ・ソラーレは6月の日本選手権に向け、新体制の構築を進める。吉田知は北海道銀行で2014年ソチ五輪に出場。同年春にロコ・ソラーレに加入し、18年平昌五輪で「