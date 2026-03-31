BLACKPINKのJISOO（ジス＝31）が、女性ファッション誌「ハーパーズバザー」コリアのグラビアに登場し、デジタルカバーを飾った。タイトルは「Perfect Day」で、暖かな日差しが差し込む邸宅を背景にした春のコレクション。ゆったりとしたムードを表現した砂浜の夏コレクションという2つのコンセプトを表現した。韓国メディアのスポーツ東亜は31日「ジスは、自然に流れる時間の中で、ゆったりとした午後の余裕を満喫するように、特有