バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ウルトラマン MINI ULTRA ART(ミニウルトラアート) めじるしアクセサリー」を2026年3月 第4週より発売する。全7種で価格は300円。2026年3月 第4週発売「ウルトラマン MINI ULTRA ART(ミニウルトラアート) めじるしアクセサリー」(全7種・300円)「ウルトラマン MINI ULTRA ART(ミニウルトラアート) めじるしアクセサリー」は、とても可愛いウルトラマンのミニウルトラアートのめじるしアク