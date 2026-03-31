星野リゾートが、関東近郊の桜スポットと各地のリゾナーレで開催される春の恒例イベント「花咲くリゾナーレ」を紹介している。花咲くリゾナーレ○水上やオープンエアのバスで満開の桜を楽しむ東京からアクセスしやすい星野リゾートの中で、まもなく満開を迎える桜を楽しめる施設としては、「BEB5土浦」「界 伊東」「界 アンジン」を挙げている。東京駅から約50分の「BEB5土浦」(茨城県)では、混雑知らずの川の上から桜を眺められる