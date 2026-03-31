星野リゾートが展開する「リゾナーレトマム」(北海道勇払郡)は6月1日から、「赤肉メロンの贅沢かき氷」(5,000円)を提供する。「赤肉メロンの贅沢かき氷」(5,000円)ファーム星野(同リゾートで展開している農業プロジェクト)では、トマムで育つ牛たちのミルクから、さまざまな乳製品を作っている。本かき氷には、ファーム星野のミルクソフトやリコッタに加え、牛乳からチーズを作る過程で出る副産物であるホエイを使用している。また