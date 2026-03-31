「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」のキーボード・藤澤涼架が３１日までに自身のインスタグラムを更新。２９日に最終回を迎えたＴＢＳ系日曜劇場「リブート」への思いを爆発させた。永瀬廉演じた裏組織の実行役・冬橋航のバディ・霧矢直斗役を演じた藤澤。インスタで、「リブートありがとうございました昨夜色んな気持ちが込み上げてきて、最終話何度も観返してました」と告白。「撮影期間は反省の日々でしたが、、、演