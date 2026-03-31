Apple Intelligenceは2024年10月にアメリカでリリースされて以来、世界中の多くの国・地域で展開されていますが、中国だけは唯一Apple Intelligenceが利用されていません。そして2026年3月31日、突如Apple Intelligenceが中国のユーザー向けに予告なしで提供されましたが、これは規制当局に承認を受ける前にうっかり誤って提供がスタートしてしまったと報じられています。Apple Intelligence rolling out now in China, per user r