見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第1週「翼と刀」（第2回）が31日に放送され、主人公・りん（見上）の周囲でコレラ感染者が発生すると、ネット上には「コロナ禍初期みたい」「嫌な予感しかしない」「父ちゃんの今後が心配」などの声が集まった。【写真】明日の『風、薫る』りんに過去を打ち明ける父・信右衛門本作は、文明開化が急速に進む明治時代を