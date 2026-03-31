岐阜市内の商業施設で、展示されているマネキンから女子高校生用の制服を盗んだとして、派遣社員の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、岐阜県関市の派遣社員、北川正勝容疑者(44)です。 警察によりますと、北川容疑者は2月28日午前9時ごろ、岐阜市内の商業施設で展示されていたマネキンに着けられていた女子高校生用の制服やリボンなど3点(販売価格約2万9000円)を盗んだ疑いがもたれています。 当時、