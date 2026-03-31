◆米大リーグブルージェイズ５―１４ロッキーズ（３０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が３０日（日本時間３１日）、ロッキーズ戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、２戦連続アーチを描いた。日米通算２５０号を達成したが、チームは今季初黒星を喫した。巨人時代のチームメートである菅野と２回２死で初対決。フルカウントから真ん中高めのカットボールに反応したが、空