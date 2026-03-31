【Gibson Custom Shop Japan Limited Run 1960 Les Paul Standard Reissue Murphy Lab Ultra Light Aged Faded Cherry Ice Tea】（東京都Neo35歳）初めて投稿させていただきます。Neo と申します。皆さんのギター機材を見るのが好きで、こちらのシリーズを発見した時は第1回から遡って拝見し、最新の1957回まで楽しく眺めさせていただいてきました。で、ふと「1957回」という数字を見て、「次は1958……その次は1959……これっ