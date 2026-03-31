俳優の速水もこみちが３１日、自身のインスタグラムを更新し、所属事務所を退所することを報告した。「速水もこみちを応援してくださる皆さまへ」と題して直筆の文書を投稿。「私、速水もこみちは２０２６年３月３１日をもちまして、所属事務所を退所いたします。突然のご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と明かした。「１０代後半で芸能界に入り、経験もなく右も左も分からなかった自分に、関係者の皆さ