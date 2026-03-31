インスタグラム更新カーリング女子で2018年平昌五輪銅メダル、2022年北京五輪で銀メダルを獲得したロコ・ソラーレの吉田知那美が31日、インスタグラムを更新。「3月31日をもってロコ・ソラーレを退団いたします」と報告した。電撃発表にファンの間に衝撃が広がった。吉田知は2014年ソチ五輪後にロコ・ソラーレに加入。平昌、北京で2大会連続メダルを獲得。「12年間という長い時間、本当にありがとうございました。春の訪れと共