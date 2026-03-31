◆米大リーグドジャース―ガーディアンズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間３１日）、佐々木朗希投手（２４）が先発した本拠地・ガーディアンズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１回裏先頭の１打席目は左安を放った。相手左腕メシックの内角ボール気味のシンカーに詰まらされながらも、左翼の前に落ちるポテンヒット。開幕戦以来３