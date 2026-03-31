ラス・パルマスFW宮代大聖が決定機演出スペイン2部ラス・パルマスに所属するFW宮代大聖は、3月29日に行われた第32節のエイバル戦に先発フル出場した。チームが1-3で敗れた試合のなかで、チャンスメイクした宮代のプレーが注目されている。今年1月にヴィッセル神戸からレンタル移籍でラス・パルマスに加入した宮代は、この試合までリーグ戦8試合に出場して3得点1アシストを記録している。直近3試合で3得点1アシストとチームの攻