女優のメリル・ストリープが、映画「プラダを着た悪魔2」の撮影現場で、女優のアン・ハサウェイが「細すぎないモデル」を要求したことを明かした。2006年のヒット作の続編となる作品の撮影の一環として、ミラノ・ファッション・ウィーク期間中にファッションショーを訪れたメリルとアンだが、モデルたちの姿に強い衝撃を受けたという。 【写真】レジェンド女優も称賛筋の通った人気女優 ハーパ