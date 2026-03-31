町田FWエリキは川崎戦で退場Jリーグ規律委員会は3月30日、明治安田J1百年構想リーグの地域リーグラウンドEASTグループ第5節で行われたFC町田ゼルビア対川崎フロンターレの試合において、退場した町田のFWエリキに2試合の出場停止と罰金20万円の処分を科すと発表した。3月28日に行われた同試合の後半33分、ルーズボールを競り合った際にエリキと川崎DF丸山祐市が接触。主審がオン・フィールド・レビューをした結果、エリキが足