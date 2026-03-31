この先、4月1日(水)〜4月13日(月)は、前線や低気圧の影響で曇りや雨の日が多い一方、3日(金)など一時的に晴れる日もあります。気温は平年より高めで20℃前後の春本番の暖かさが続き、大きな寒の戻りはない見込みです。前線通過で雨多い4月1日(水)〜7日(火)は、本州〜沖縄にかけて、前線や低気圧がたびたび通過するでしょう。そのため、雨の多い一週間となる見込みです。特に4月4日(土)から5日(日)は西日本から東日本で雨脚が強まり