韓国の金融機関が顧客に提供したカレンダーの三一節（独立運動記念日）の上に、日本を象徴するデザインが入っていることが確認された。徐坰徳（ソ・ギョンドク）誠信女子大教授は31日、SNSを通じて「（江原）春川（チュンチョン）市民が情報提供をした」とし「カトリック春川信用協同組合の今年のカレンダーの中にある3月のデザインを指摘した」と明らかにした。徐教授が公開したカレンダーの3月の部分を見ると、三一節を意