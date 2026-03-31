オーストラリア西部の空が赤く染まった。31日（現地時間）、米国の天気予報専門放送「フォックスウェザー」によると、27日に熱帯性サイクロン「ナレル」が激しい風と豪雨を伴い、オーストラリアを直撃した。この日、オーストラリア西部のシャークベイの空は不気味なほど赤く染まった。フォックスウェザーはこの現象について「オンラインで公開された映像はインターネット上で大きな話題を呼び、多くの人が『終末論的な』感じだと表