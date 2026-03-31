イランの攻撃で米空軍の核心資産、早期警戒管制機が破壊された中、ロシアが攻撃に必要な情報を提供した可能性が提起された。ただ、こうした主張はまだ確認されておらず、ロシアはこれを否認している。ウクライナのゼレンスキー大統領は28日（現地時間）、カタールで行ったNBCニュースのインタビューで「ロシアがイランを支援しているのか」という質問に「もちろんだ。どの程度かといえば100％だ」と答えた。続いて「ロシアがイラン