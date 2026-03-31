中国北京郊外にある伝統的な市場にブルドーザーが突進し、多数の死傷者が発生したと香港の星島日報などが30日、報じた。報道によると、前日29日午前11時ごろ、北京市房山区大韓継村の伝統的な農村市場に一人の男がブルドーザーを運転しながら突進してきた。公開された映像には、ブルドーザーが突然市場に乱入した後、左右に動きながら商店や商人に衝突する様子が映っていた。一人の男性が運転席にしがみついて止めようとしたが、構