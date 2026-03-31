森永製菓より発売されている、丸い一口サイズのビスケットに、チョコクリームを入れ、お菓子の表面にディズニーキャラクターを印刷した「パックンチョ」「パックンチョ」から、原作デビュー100周年を迎える「プーさんと仲間たち」デザインの「パックンチョ」が発売されます☆ 森永製菓「パックンチョ」ディズニー『くまのプーさん』パッケージ 価格：オープン価格価格：2026年4月下旬より順次 お子さんに好ま