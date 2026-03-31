記事ポイント2026年6月26〜28日に創立100周年記念「くにおん100フェス！」を3日間開催久石譲による「祝典序曲」世界初演を含む、クラシックからポピュラーまで多彩なプログラムを展開目標500万円のクラウドファンディングを2026年5月26日まで実施中・充実した限定リターンが揃う 国立音楽大学が、創立100周年を記念した3日間のフェスティバル「くにおん100フェス！」を2026年6月26日（金）から28日（日）に開催します。この記