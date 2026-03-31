お笑いコンビ・爆笑問題の太田光（60）が30日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。若手時代を振り返った。以前は太田プロダクション所属だった爆笑問題。どうしたら売れるかと考えたことはなく、「ライブで1番ウケることしか考えてなかった」と太田は回顧した。ネタを磨いて結果を出し、「芸歴半年でレギュラーだから。その後1年ぐらい順調で、テレビ各局とラジオのレギュラーが決まっ