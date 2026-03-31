◇MLBドジャース-ガーディアンズ(日本時間31日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの佐々木朗希投手がガーディアンズ戦に今季初先発。初回を無失点に抑えました。先頭打者のスティーブン・クワン選手には、4球目に99.5マイルと160のストレートを記録。最後はカットボールで三振とします。続くチェース・デローター選手はすでに4本塁打を放っている同学年24歳の強打者ですが、2球目のストレートでセカンドゴロ。3番のホセ・ラミレ