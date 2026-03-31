宝塚歌劇団は31日、公式ホームページで「出演者を含む宝塚歌劇関係者に対する無断撮影（写真・動画）を禁止する」と発表した。これまでは、特にタカラジェンヌについて“出待ち”“入り待ち”と親しまれる楽屋口付近等での写真、動画撮影について公開を目的とせず、個人の記念として撮影・保管される範囲においては禁止していなかったが「残念ながら、その範囲から逸脱するようなケースを多数確認」したため、一切を禁止する。