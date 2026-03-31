俳優の松平健（72）が31日、都内で行われた「“バルサンプロEX”リニューアル新CM発表会」に出席した。ゴキブリ退治でおなじみの「バルサン」のパッケージがリニューアル。100万円相当の純金ゴキブリが当たる金「のバルサンキャンペーン」企画も実施される。新CMに出演した松平は、定番の金の衣装姿で登場。「おそらく金つながりのオファー」とし「ゴキちゃんを成敗しようという気持ちでお受けしました。見てほっこりできるよ