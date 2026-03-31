英国遠征中のサッカー日本代表は、日本時間4月1日午前3時45分キックオフでイングランド代表と聖地ウェンブリー・スタジアムで対戦。この国際親善試合（キリンワールドチャレンジ2026）に向けたスタメンを予想する。【画像】第二次森保ジャパンの全試合スタメン図今シリーズは今年6〜7月に開催されるFIFAワールドカップの登録メンバー発表前では最後の強化試合。そのため森保一監督は3月29日のスコットランド戦で、経験の浅い選